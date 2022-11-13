لافروف: نتوقع مواجهة بين روسيا وزعماء الغرب في قمة «مجموعة العشرين»

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن الغرب يقوم بعسكرة جنوب شرق آسيا في محاولة لاحتواء المصالح الروسية والصينية، ما يمهد الطريق لمواجهة بين روسيا والزعماء الغربيين في قمة مجموعة العشرين في بالي، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

وسيرأس لافروف الوفد الروسي إلى القمة، وهو الاجتماع الأول من نوعه منذ العملية العسكرية الروسية في فبراير، بعد أن قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشغول للغاية ولا يمكنه الحضور.

سيواجه القادة الغربيون روسيا علنًا بشأن عمليتها العسكرية علي أوكرانيا

ومن المتوقع أن تهيمن كييف على جدول الأعمال إذ من المرجح أن يواجه القادة الغربيون، روسيا علنًا بشأن عمليتها العسكرية علي أوكرانيا، ودفع دول مثل الصين والهند اللتين أعربتا سابقًا عن مخاوفهما بشأن الحرب لانتقاد تصرفات موسكو.

وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» في بنوم بنه، وبخ «لافروف» الولايات المتحدة بشأن تصرفاتها في المنطقة، التي تعتبرها كل من روسيا والغرب ساحة معركة جيوسياسية استراتيجية محتملة في المنطقة والعقود القادمة.

لافروف: أمريكا تركز على احتواء الصين والمصالح الروسية في آسيا والمحيط الهادئ

وقال لافروف للصحفيين «إن الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو يحاولون السيطرة على هذا الفضاء»، وأضاف أن استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن، في المحيطين الهندي والهادئ، كانت محاولة لتجاوز الهياكل الشاملة للتعاون الإقليمي، وستشمل عسكرة هذه المنطقة مع التركيز الواضح على احتواء الصين واحتواء المصالح الروسية في آسيا والمحيط الهادئ.

وأخبر بايدن، زعماء جنوب شرق آسيا، أن واشنطن ملتزمة ببناء منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التي تكون حرة ومنفتحة ومستقرة ومزدهرة ومرنة وآمنة، إذ أوجز شراكة استراتيجية شاملة بين الولايات المتحدة والمنطقة.

يذكر أن الولايات المتحدة وروسيا، ليسا عضوين في الآسيان، المكونة من 10 أعضاء من دول جنوب شرق آسيا، لكن العديد من قادة العالم حضروا المحادثات قبل قمة مجموعة العشرين، الأسبوع المقبل، في بالي.