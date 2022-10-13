ممثل مجموعة العشرين في نموذج محاكاة: الناس بدأت تشعر بالتغيرات المناخية

خصص برنامج «مساء DMC» فقرة حوارية للحديث حول الطريق لقمة شرم الشيخ.. نموذج محاكاة طلاب جامعة القاهرة لمؤتمر المناخ COP 27.

حامد: لو بصينا للتمويل المحطوط فمجموعة العشرين هما اللي حاطينه

وقالت هنا محمد حامد، ممثله مجموعة العشرين في نموذج المحاكاة، إن مجموعة العشرين تعلم جيدا الوضع الحالي الخاص بالتغيرات المناخية؛ إذ أنهم يعلمون جيدا أن 80% من انبعاثات الكوكب تنتج بسبب الصناعات التي يقوموا بها: «لو بصينا للتمويل المحطوط فمجموعة العشرين هما اللي حاطينه».

وأضافت «حامد»، خلال استضافتها بالبرنامج الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن خلال الـ3 سنوات الماضية أدركت الدول كافة ضرورة تنفيذ خطوات جادة على أرض الواقع للحفاظ على المناخ، ومنع تدهور حالة المناخ أكبر مما هي عليه حاليا: «الوضع بقي غير محتمل بالمرة، والناس بدأت تشعر بالتغيرات المناخية».

ممثل الدول الأفريقية بنموذج المحاكاة: القارة تتعرض لفيضانات وجفاف وسيول

فيما أشارت هنا أحمد حسن، ممثل الدول الأفريقية في نموذج المحاكاة، إلى أن كلمتها بنموذج المحاكاة تطرقت فيها للتحديات التي تتعرض لها القارة الأفريقية من جفاف وفيضانات في السودان وغرق للسواحل، ثم الانتقال بشكل تفاءلي بأخذ خطوة إيجابية حاليا للعمل على منع تدهور أحوال المناخ، ومن ثم الحصول على التمويل.

واستطردت: «في كلمتي قولت أننا أطلقنا الاستراتيجية الأفريقية الأولي من خلال الاتحاد الأفريقي، والمبادرة الأفريقية للتكيف في مؤتمر باريس للمناخ، ووجهت كلامي للدول المتقدمة بضرورة تمويل الدول النامية وعبر منح واستثمارات أكثر من القروض».

ممثل رئيس قمة المناخ: نموذج المحاكاة حظى باهتمام كبير من قبل الجامعة

فيما أوضح شريف محسن الشريف، ممثل رئيس مؤتمر المناخ، أي وزير الخارجية المصري، أن نموذج المحاكاة الخاص بقمة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ بدأ في شهر يوليو الماضي، وحظى باهتمام كبير من قبل الجامعة، وتم الاستعانة بعدد كبير من المسؤولين في الحكومة لتدريس هذا الملف لهم.

وتابع: «الورش المعلوماتية والبيانات الدورية كانت مهمة جدا لرفع الوعي بتاعنا، وأحنا مكنش عندنا المعلومات الكافية حيال التغير المناخي».