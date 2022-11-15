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الأمم المتحدة: عدد سكان العالم يتخطى 8 مليارات نسمة رسميا

كتب:

حسن رمضان
07:47 ص | الثلاثاء 15 نوفمبر 2022
سكان العالم-صورة ارشيفية

سكان العالم-صورة ارشيفية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، رسميا، تخطى عدد سكان العالم 8 مليارات نسمة رسميا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت منظمة «الأمم المتحدة»، قالت في وقت سابق، في تقرير للأمم المتحدة، إنه بحلول 15 نوفمبر الجاري، قد يصل السكان على كوكب الأرض إلى 8 مليارات نسمة.

وأشارت منظمة «الأمم المتحدة»، إلى أن بعد 70 عاماً، وبحلول عام 2092، سيكون النمو قد ارتفع بنحو 2.5 مليار أخرى على المستويات الحالية

 

 

 

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