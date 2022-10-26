«الأمم المتحدة»: من المتوقع وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات خلال أسابيع

تزامنا مع تحديات هائلة تواجه البشرية، منها وباء كوفيد-19 والأزمة الروسية – الأوكرانية المستمرة منذ تسعة أشهر، هناك توقعات بأن العالم سيصل، خلال أسابيع، إلى 8 مليارات نسمة.

8 مليارات نسمة

وذكرت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه من المتوقع أن يصل عدد السكان في العالم إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر المقبل، وأن تتجاوز الهند والصين باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم في عام 2023، وجاء ذلك وفقا لتوقعات صادرة في «اليوم العالمي للسكان».

مسؤولية مشتركة

ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في بيان، إن ذلك هو بمثابة تذكير بمسؤوليتنا المشتركة للاعتناء بكوكبنا، ولحظة للتفكير بالتزاماتنا تجاه بعضنا البعض والتي ما زلنا لا نحترمها، واصفا الأمر بأنه سيكون وقتا مناسبا بالإعجاب بالتطورات في مجال الصحة التي أدت إلى إطالة العمر وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال بشكل كبير، وفقا لموقع «فرانس 24».

معدل بطيء للنمو

وبحسب إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، فإن عدد السكان في العالم ينمو حاليا بأبطأ معدل له منذ عام 1950، بعدما انخفض إلى أقل من 1% في عام 2020.

وتشير التوقعات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم يمكن أن ينمو إلى حوالي 8.5 مليار في عام 2030 و9.7 مليار في عام 2050 ونحو 10.4 مليار شخص خلال ثمانينيات القرن العشرين والبقاء عند هذا المستوى حتى عام 2100.

مخاوف وفرحة في العالم

وفي هذا الصدد، دعت ناتاليا كانيم، المديرة التنفيذية لـ«صندوق الأمم المتحدة للسكان»، العالم، إلى عدم إثارة الذعر السكاني، وأضافت: «أدرك أن هذه اللحظة قد لا يحتفل بها الجميع، فالبعض يعبر عن مخاوفه من عالم يوجد به عدد كبير جداً من الأشخاص والموارد غير الكافية للحفاظ على حياتهم، وأنا هنا لأقول بوضوح إن العدد الهائل من الأرواح البشرية ليس سببا للخوف»، وفقا لموقع «الشرق الأوسط».

شباب أكثر في هذه الرقعة من العالم

وبدوره، قال رضا سكر، مؤسس «بنك الطعام المصري»، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاوت بين عالم ثالث أكثر شبابا، وغرب يشيخ بسرعة، معتبرا أن وباء كورونا، والأزمة الأوكرانية - الروسية، أظهرتا كيف يتحكم الغرب الشائخ في غذاء الدول الفتية»، ملاحظا أن التكنولوجيا تخفف في الواقع من وطأة أزمات «الغرب الشائخ» مقارنة بالدول الفتية، وفقا لما نشره الموقع.

10 مليارات نسمة متوقعة

ووفقا لتقرير أصدره البنك الدولي في أكتوبر الجاري، فإنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2050 إلى 10 مليارات نسمة، وسيتطلب إطعام هؤلاء زيادة بنسبة 50% في الإنتاج الزراعي، وزيادة بنسبة 15% في سحب المياه، لافتا إلى أن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم الوضع من خلال تغيير الدورات الهيدرولوجية؛ ما يؤدي إلى عدم القدرة على التنبؤ بموعد هطول الأمطار، ويزيد من شدة الفيضانات والجفاف، ما يهدد حياة مئات ملايين البشر، بحسب موقع «الشرق الأوسط».