محافظ الإسكندرية: نتعرض لأمطار غير مسبوقة بسبب التغيرات المناخية

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية إن المدينة واحدة من أكثر المدن الساحلية في العالم تضررًا من التغييرات المناخية على جميع المستويات، وخاصة تعرضها لكميات غزيرة من الأمطار غير المسبوقة.

وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال كلمته في جلسة نقاشية حول «التغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط» بمؤتمر المناخ، أن هذا جعل جميع مؤسسات الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كامل الدعم لمدينة الإسكندرية في إطار التصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، والتوسع في خطط وبرامج الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.

محافظ الإسكندرية يشارك في جلسة التغير المناخي بحوض البحر الأبيض المتوسط

وشارك محافظ الإسكندرية، اليوم في جلسة نقاشية حول «التغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط»، بجناح البحر الأبيض المتوسط لمؤتمر المناخ العالمي COP27، التي نظمتها جامعة تشابمان والجامعة البريطانية في مصر ووكالة الفضاء المصرية (EgSA)، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور هشام العسكري نائب رئيس وكاله الفضاء المصري.

آليات لمواجهة التحديات البيئية

وناقشت الجلسة، الاجراءات المتبعة في تعزيز واستغلال واعتماد المعلومات الجغرافية والتقنيات الذكية المبتكرة في مجالات علوم الحاسبات والبيانات، والاستشعار عن بعد لمواجهة التحديات البيئية والمجتمعية الرئيسية التي تواجه المواطنين والحكومات وصناع القرار، بالإضافة إلى كيفية دعم أنظمة القرار والبيانات الضرورية لدعم المناطق الساحلية المعرضة للخطر مثل مدينة الإسكندرية.