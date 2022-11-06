الدولة تواجه غرق الإسكندرية بحزمة مشروعات قومية تتجاوز 7.7 مليار جنيه

تعيش الإسكندرية تحديات عدة خلال السنوات الماضية مع موسم الشتاء نتيجة زيادة معدلات الأمطار وارتفاع موج البحر، الأمر الذي تسبب في غرق الإسكندرية عدة مرات بسبب السيول، ويخشى البعض أن تغرق الإسكندرية مع مرور الوقت بسبب التغيرات الجوية، الأمر الذي تبعه تدخل الدولة بحزمة مشروعات تتجاوز قيمتها 7.7 مليار جنيه.

الغرق الشتوي لمدينة الإسكندرية الذي ينذر بخطر غرق الإسكندرية مستقبلًا، فسرته شركة الصرف الصحي، في بيان لها أنه يرجع لنتيجة تقادم الشبكات والمجمعات والمحطات وتوسعات أفقية ورأسية. ونمو عشوائى وتجمعات قروية غير مخططة خلال السنوات الأخيرة حمّلت المنظومة بأحمال إضافية عن القدرات التصميمية، بخلاف أثار التغيرات المناخية من زيادة كثافات الأمطار وارتفاع أمواج البحر التي تمثل عبئ كبير يزيد عن القدرات التصميمية للشبكة عدة مرات.

كل تلك التحديات تعاملت معها الشركة بشكل مخطط ومرحلي وتضع في الاعتبار الزيادات السكانية الكثيفة والنمو العشوائي غير المخطط، إلا أن الشبكة التي لم تصمم لاستيعاب كميات الأمطار الكثيفة تواجه بعض الصعوبات في بعض المناطق خلال أيام الشتاء المستمرة وينتج عن ذلك ظهور المياه الغير مستوعبة بالشبكة في بعض الشوارع.

ذلك الانهيار في الشبكة تبعه تدخل الحكومة المصرية، لدعم منظومة الصرف الصحي بالإسكندرية بعدة حزم من المشروعات ضمن خطة طويلة المدي، نستعرضها في السطور التالية وفقا لما أعلنته شركة الصرف الصحي في الإسكندرية.

مشروع فصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي

في مطلع العام الجاري 2022 بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، بدأت مرحلة دراسة مشروع فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي بعد اجتماع رئيس الوزراء بمحافظ الإسكندرية والمعنيين من كلية الهندسة وشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وتوالت الاجتماعات لدراسة الاستراتيجية التي قدمتها كلية الهندسة، جامعة الإسكندرية لإجراء تدقيق كامل للبيانات ووضع تصور مشترك وخطة تنفيذية تحقق الأهداف المنشودة بتكلفة مالية واضحة.

ويهدف المشروع إلى فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار علي محافظة الإسكندرية وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.

9 مشروعات أولية لفصل مياه الأمطار

وتم تحديد 9 مشروعات مصغرة فيما يخص هذا المشروع العام ذات الأولوية الأولي بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه.

وتحدد الأولوية وفقا للمناطق الأولى وهي «أمام مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا وشارع شعراوي ولوران وشارع محمد نجيب وميدان فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة وشارع قنال السويس وشارع عمر لطفي ودوران الصوفان»

وتم البدء بالفعل في 3 مشروعات مكتبة الإسكندرية ومنطقة كليوباترا ومنطقة لوران جاري الانتهاء منهم في نسب إنجاز ممتازة للغاية.

ويتم التنسيق لتنفيذ مشروعات الاستراتيجية مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومع إدارة المرور لتقليل التكدس المروري ولإنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن.

مشروعات الخطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي

تلى ذلك إطلاق مشروعات الخطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي والتي تتكون من مشروعات لرفع كفاءة وإحلال وتجديد طلمبات 82 محطة رفع ، على مستوى محافظة الإسكندرية.

بخلاف 6 مشروعات تشمل إنشاء محطة رفع طوسون المزارع وخط الطرد حتي محطة معالجة الزياتين، وإنشاء خط طرد محطة المعمورة البلد وتدعيم خط انحدار مجمع شارع بورسعيد، وإنشاء خط طرد محطة رفع الرأس السوداء حتي محطة معالجة الزياتين، وإنشاء خط طرد محطة رفع 2 المنتزه وإحلال وتجديد خط انحدار صرف صحي بشارع 45، وإحلال وتجديد خط طرد محطة رفع 6 المنتزه، وإنشاء غرفة تهدئة بشارع مصطفى كامل.

ويهدف إلى رفع كفاءة المنظومة بشرق المدينة وإحلال وتجديد الطلمبات التي تجاوزت العمر الافتراضي لها لاستيعاب الزيادات السكانية الكثيفة بشرق الإسكندرية، بتكلفة تقديرية 2.3 مليار جنيهـ كما أنه يجري حاليًا دراسة إنشاء محطة معالجة شرق المدينة بطاقة 300 ألف م3/يوم مرحلة أولي علي مساحة 70 فدانا.

مشروع هاضم التنقية الشرقية

يتكون المشروع من 4 هواضم عملاقة سعة 16 ألف متر مكعب، وخزان لاستقبال الحمأة وخزان لتخزينها ومبنى التوزيع وخزانان للغازات ووحدة لمعالجة الغازات الحيوية ومبني لتوليد الكهرباء من الغازات الحيوية، وقد تم إسناد هذا المشروع إلى الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

ويهدف تعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة، كما يهدف إلى تحسين الوضع البيئي من خلال الحد من التلوث وتقليل الروائح الناتجة من المحطة، وذلك بتقليل نسبة 30 % من حجم الحمأة المنتجة واستخدام تجفيف الحمأة المهضومة فى أكثر من استخدام، ومنها توليد الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة.

المشروع سوف ينتج عنه العديد من التأثيرات الإيجابية لاسيما انخفاض نسبة رواسب مياه الصرف الصحي المنتجة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 35 %، بالإضافة إلى توليد الطاقة التي تتراوح ما بين 110 الف إلى 160 ألف كليووات/ ساعة في اليوم الواحد من الغاز الحيوي المنتج من خلال معالجة رواسب مياه الصرف الصحى مما يتيح للمحطة تحقيق اكتفائها الذاتي من الطاقة بنسبة ما بين 60 إلى 70 بالمائة، وتبلغ تكلفة المشروع تعادل 2 مليار جنيه.

مشروعات الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة

كما تشرف الشركة علي مشروع الصرف الصحي بمبادرة حياة كريمة لخدمة 4 قري ببرج العرب ضمت “برج العرب القديمة، بهيج، الغربانيات، وابي صير، و46 تابع وذلك عبر 15 محطة رفع وباجمالي طول شبكات انحدار 240 كيلو متر، بالإضافة إلى إجمالي أطوال خطوط الطرد التي بلغت 25.4 كيلو متر، مع توفير 3 محطات لمعالجة المياه.

ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري، وتبلغ التكلفة التقديرية لمشروعات الصرف الصحي 1.6 مليار جنيه

مجهودات مستمرة خدمية

بخلاف ذلك فيد نفذت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، 55 مشروعًا هذا العام من إحلال وتجديد ورفع كفاءة ومد شبكات وإنشاء شنايش كحلول عاجلة بخلاف جهود العاملين يوميًا في تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق و200 بيارة محطة رفع ومعالجة و86 مصب بأنحاء المحافظة كما إنه فور ورود إنذار بسقوط أمطار يتم تمركز 152 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء المحافظة للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، والتي من الوارد حدوثها مع أي أمطار كثيفة ومستمرة، وسيتم حلها جزريًا مع تنفيذ الفصل الكامل لمياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن دعم الدولة الكبير لمنظومة الصرف الصحي من أجل راحة المواطنين بمحافظة الإسكندرية، ويرفع عن كاهل الشركة الكثير من الأعباء ويساهم في الاستفادة القصوى من كميات كبيرة من المياه.