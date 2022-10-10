تكثيف البحث لانتشال جثة شاب غرق بإحدى قرى سيدي كرير في الإسكندرية

لقي شاب مصرعه غرقا في إحدى القرى السياحية بمنطقة سيدي كرير غرب الإسكندرية، أمس، فيما تكثف قوات الحماية المدنية برفقة غواصين الخير المجهودات للبحث عن الجثمان وانتشاله.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا بغرق الشاب، وعلى الفور توجهت قوات الإنقاذ النهري مدعومة برجال فريق غواصين الخير.

تفاصيل حالة غرق سيدي كرير

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، إنه تلقى إشارة مساء أمس، تفيد بوقوع حالة غرق لشاب اسمه أحمد العربي معروف، 18 سنة، من فوه كفر الشيخ، في البحر بإحدى قرى الساحل الشمالي، منذ عصر أمس.

وأضاف قائد غواصين الخير لـ«الوطن»، أنه وجه النداء لغواصين الخير المتطوعين، بسرعة التوجه إلى مكان الغرق بقرية سيدي كرير الكيلو 21 ، للبحث عن الجثمان.

تحذيرات من نزول البحر مع سوء الطقس

وشدد قائد غواصين الخير، على ضرورة الالتزام بتعليمات الغطاسين المتواجدين على الشواطئ، والحذر من النزول فى الشواطئ المفتوحة فى ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

يذكر أن أمس كان آخر أيام الطقس السيئ في الإسكندرية، حيث قررت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اليوم إلغاء حالة الطوارئ التي دامت لمدة 3 أيام.