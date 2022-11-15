ما زال سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، يشهد تباينا بين يوم وآخر في البنوك بالقطاع المصرفي المصري، إذ إنّ الاختلاف في عمليات البيع والشراء بقيمة تتراوح بين قرش وقرشين في معظم البنوك العربية والأجنبية، في حين ما زال الجنيه الإسترليني يحافظ على استقراره في البنوك الحكومية المصرية.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم 15-11-2022 فى البنوك

وفق ما كشفت عنها المواقع الإلكترونية، مع بداية المعاملات الصباحية اليوم، سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، للشراء 28.69 جنيه، والبيع 28.80 جنيه، كما سجل المصرف المتحد، 28.60 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 28.88 جنيه.

فى حين بلغ سعر الإسترليني اليوم داخل بنكي الأهلي ومصر، حيث سجل سعره مع بداية التعاملات الصباحية في البنك الأهلي 28.60 جنيه للشراء، و28.77 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره داخل بنك مصر 28.60 جنيه للشراء، و28.76 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني ابو ظبي الاسلامي

وفي بنك أبو ظبي الاسلامي، بلغ نحو 28.00 جنيه للشراء، بينما البيع 28.20 جنيه، وفي بنك قناة السويس 28.60 جنيه للشراء، و28.85 جنيه للبيع، كما كشفت شاشة الأسعار الخاصة بحركة العملات دخل بنك CIB، واستقر سعر شراء الإسترليني عند 28.66 جنيه، و28.82 جنيه.

وفي البنك المصري الخليجي، سجل 28.67 جنيه للشراء و28.83 جنيه للبيع، وجاء سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في بك الاسكندرية صباح اليوم، 28.60 جنيه للشراء، بينما البيع 28.82 جنيه.