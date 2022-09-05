تعرف على سعر الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية اليوم

مع بداية التعاملات في البنوك المصرية، اليوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، يحرص الكثيرون على متابعة تحركات العملات المختلفة وأسعارها، ومن بينها الجنيه الاسترليني.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، سعر الجنيه الاسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري وبنكي مصر والإسكندرية

سجل سعر الجنيه الاسترليني ضمن معاملات البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين، سعر 21.94 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر اليوم، 21.94 جنيه للشراء مقابل 22.16 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية إلى 21.94 جنيه للشراء، و22.18 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي والمصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي «cib» مصر 21.97 جنيه للشراء، مقابل 22.18 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك المصرف المتحد 22.97 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع.

وفي بنك بنك التعمير والإسكان سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم 22.36 جنيه للشراء مقابل 22.52 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك كريدي أجريكول 22.06 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع.

وفيما يخص سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك المركزي المصري اليوم، سجل 22.07 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع.