سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022 في البنوك المصرية

سجلت سعر الجنيه الاسترليني مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، 22.05 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنوك

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، سعر الجنيه الاسترليني في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري اليوم الأحد 4 سبتمبر 2022، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، وجاءت الأسعار كالتالي:

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني ضمن معاملات البنك الأهلي المصري الأحد 4 سبتمبر، 22.05 جنيه للشراء، و22.29 جنيه للبيع.

بنك مصر

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر اليوم، 22.05 جنيه للشراء مقابل 22.29 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية إلى 22.04 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي «cib» مصر 22.07 جنيه للشراء، مقابل 22.31 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الجنيه الاسترليني داخل بنك المصرف المتحد 22.07 جنيه للشراء و22.31 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك التعمير والإسكان اليوم 22.36 جنيه للشراء مقابل 22.52 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك كريدي أجريكول 22.62 جنيه للشراء، و22.31 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

وفيما يخص سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك المركزي المصري اليوم، سجل 22.07 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع.