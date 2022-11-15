موعد شهر رمضان.. 127 يوما تفصلنا عن الشهر الفضيل

يتساءل الكثير من المسلمين عن موعد شهر رمضان المبارك لعام 2023، لأنه يعد من الأشهر التي لها أفضلية كبيرة عند المسلمين، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، غير أنه الشهر الذي يصوم ويصلى ويتقرب المسلمون من الله عز وجل فيه، ويكثرون من العبادات المختلفة والأدعية الكريمة.

موعد شهر رمضان فلكيا

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن الحسابات التي توضح موعد شهر رمضان فلكيا، على أن يكون الخميس 23/3/2023 هو موعد شهر رمضان وفقا للحسابات التي أجراها معهد البحوث، ويتم حساب موعد شهر رمضان فلكيا بجانب الرؤية الشرعية.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية موعد شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1444 في 29 شعبان (يوم الرؤية) الموافق 21 مارس 2023، ويولد هلال شهر رمضان المبارك مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساء، وذلك بتوقيت القاهرة.

ومن المعروف عند تحديد تحديد موعد شهر رمضان في التقويم الهجري، فهو يختلف في عدد الأيام عن التقويم الميلادي، وذلك بفارق 11 يوما من الععام الهجري، وذلك لأن الشهور الهجرية يكون عددها إما 29 أو 30 يوم، بينما الشهور الميلادية تكون 30 أو 31 يوما، وعلى هذا يفصلنا 127 يوما على قدوم شهر رمضان المبارك.

شهر رمضان من عام إلى آخر

ويختلف شهر رمضان المبارك في موعده من عام لآخر، إذ جاء شهر رمضان في العام الماضي يوم الثلاثاء 13 أبريل واستمر حتى الأربعاء 12 مايو، بينما كان الخميس 13 أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

ووفقا للحسابات التي أجريت حتى الآن وتم الإعلان عنها من قبل المعهد القومي للبحوث الفلكية، فيفصل المسلمون 127 يوما عن شهر رمضان المبارك.