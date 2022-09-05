موعد شهر رمضان 1444 هجريا ومكانته عند المسلمين

يريد الكثير من المسلمين معرفة موعد شهر رمضان 1444، حتى يستعدوا له تمام الاستعداد، لأن هذا الشهر الكريم له قدسية كبيرة عند المسلمين، فصيامه ركن من أركان الإسلام الخمسة، التي فرضت على المسلم البالغ العاقل، وهو شهر تنهل علينا فيه الرحمة والمغفرة من عند الله وينالها المؤمن.

استطلاع موعد شهر رمضان 1444

لذلك يهتم المسلمون بمعرفة موعد شهر رمضان 1444 هجريا؛ لأنه شهر الرحمة والمغفرة والخير من الله عز وجل، فيتم استطلاع هلال الشهر العربي في التاسع والعشرين من شهر شعبان من كل عام، فإذا ظهر الهلال تكون بداية شهر رمضان المبارك، وإذا لم يظهر أو تعذرت الرؤية، يكون اليوم التالي هو المتمم لشهر شعبان، وموعد صيام شهر رمضان في اليوم الذي يليه.

ووفقا للحسابات الفلكية من المفترض أن يكون موعد شهر رمضان يوم 23 مارس لعام 2023، كما من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان لعام 1444 هجريا في يوم 29 من شهر شعبان.

شهر رمضان هو شهر العتق من النار

وشهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله عز وجل فيه القرآن على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك لتحديد موعد شهر رمضان 1444 أهمية كبيرة وقيمة روحانية عالية، كما يختص هذا الشهر بعدد من عبادات التي تقرب العباد من ربهم، ويسعوا خلاله لنيل المغفرة والرحمة والعتق من النار.

وعند معرفة موعد شهر رمضان 1444 يبدأ الناس في تزيين الشوارع والبيوت، ابتهاجا واحتفالا بقدوم الشهر الفضيل، الذي له من روحانيات تقشعر لها الأبدان، وتجعل الجميع يرغب في معرفة موعده والاستعداد له.