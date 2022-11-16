«حياة كريمة» تنظم حوارًا مجتمعيًا مع سكان أبوصوير بالإسماعيلية اليوم

أعلنت مؤسسة حياة كريمة في الإسماعيلية، عقد حوار مجتمعي مع المواطنين، اليوم الأربعاء، في مركز شباب أبوصوير؛ للاستماع ومناقشة عدد من المشروعات المزمع البدء فيها خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الدكتور أحمد علي منسق حياة كريمة في أبوصوير، إنّ المبادرة تهدف زيادة النقاشات والحوارات المجتمعية، خلال الفترة الماضية بالتزامن مع الحوار الوطني برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عقد حوار مجتمعي في قصر ثقافة الإسماعيلية

وأضاف منسق حياة كريمة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المؤسسة نظمت حوارا كبيرا قبل أسبوعين في قصر ثقافة الإسماعيلية، شمل حضور العقيد أحمد سعد المدير التنفيذي للمؤسسة وكافة وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين التنفيذيين أعلنت فيه المؤسسة عن جلسات مستقبلية في المراكز والقرى.

وعقدت المؤسسة جلسة حوار مجتمعي داخل مركز شباب القنطرة غرب الأسبوع الماضي، ناقشت فيه أولويات المشروعات التي ستقام في المركز ضمن مبادرة تطوير الريف المصري حياة كريمة.

أبوصوير تدخل المرحلة الثانية من مشروعات الإسماعيلية

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إدراج مركزي القنطرة غرب وأبوصوير في مبادرة تطوير الريف المصري، ضمن خلال المشروعات المزمع تنفيذها خلال الشهور الأولى من العام المقبل.