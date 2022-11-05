أهالي قرية بالأقصر يطالبون بتوصيل الصرف الصحي في أولى جلسات الحوار المجتمعي

عُقدت، أمس الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعى بقرية الحبيل في مركز البياضية بمحافظة الأقصر، بحضور منسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، ورؤساء القطاعات التنفيذية بالمركز، وعمدة القرية، وفريق متطوعي المبادرة الرئاسية، حيث تم عرض المشروعات المستهدفه بالمبادرة، وكذلك عقد نقاش موسع مع المواطنين.

مطالب بتوصيل الصرف الصحي

وتركزت النقاشات في طلب دخول الصرف الصحي والبنية التحتية بالقرية، وهو ما تم التأكيد على تنفيذه من خلال المبادرة، مع كل مشروعات القطاعات الأخرى أيضا.

ونجحت مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع كلية الزراعة جامعة أسوان، ووزارات التنمية المحلية والبيئة والري والزراعة، في زراعة 100 ألف شجرة مثمرة، و700 شجرة «كينوكاربس» في قرية فارس بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان.

قرية «فارس» صديقة للبيئة

واختيرت قرية فارس، كأفضل قرية صديقة للبيئة، خاصة أنه تم إدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن دخولها ضمن مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث تضم 9 قرى فرعية وتوابع، لتتحول القرية إلى تجمع ريفي ذكي ومستدام.