«حياة كريمة» تنظم أولى جلسات الحوار المجتمعي لقرى المرحلة الثانية بمركز القوصية في أسيوط

نظمت مؤسسة حياة كريمة، أولى جلسات الحوار المجتمعي لقرى المرحلة الثانية من المبادرة بمركز القوصية في أسيوط، وذلك في قرية بني زيد؛ للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري المقرر تنفيذها بتلك القرى في جميع القطاعات.

مشاركة 2000 مواطن في الجلسة

جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وخالد جمال مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، وأحمد عاطف منسق مساعد مؤسسة حياة كريمة بأسيوط، والعميد علاء عبدالجابر سكرتير مساعد محافظة أسيوط، ونفيسة عبد السلام مديرة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، ومصطفى فتحي رئيس مركز ومدينة القوصية، ومتطوعي المؤسسة، ووكلاء الوزارات المختلفة والقيادات الطبيعية بالقرى، وبحضور ما يزيد على 2000 مواطن من أهالي القرية والقرى التابعة.

وقدم خلال اللقاء، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنيه ورعايته للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وما تقوم به المؤسسة من مشروعات ومبادرات تغير وجه الريف المصري بالكامل وتخدم أهالينا بجميع قرى المحافظة.

وأوضح خالد جمال، أن اللقاء هدفه إشراك الأهالي في المبادرة من خلال الاستماع لطلباتهم وتبادل الآراء والرؤى بشأن المقترحات والأفكار والطموحات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية في القرية وجميع قرى مركزي القوصية وأسيوط بالمرحلة الثانية.

نشأة مبادرة حياة كريمة

كما استعرض نشأة مبادرة حياة كريمة كفكرة شبابية واحتضان الرئيس عبد الفتاح السيسي لها، وأولاها كامل دعمه ورعايته.

وجرى خلال اللقاء، الاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم لضمها إلى المرحلة الثانية من حياة كريمة، وتستمر اللقاءات في كل قرى أسيوط.