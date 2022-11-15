عاجل.. «التعليم» تعلن رابط تحديث البيانات للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط تسجيل وتحديث بيانات المعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث يمكن للمعلمين والإداريين الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم (بوابة الثانوية العامة).

تحديث بيانات المرشحين لامتحانات الثانوية العامة 2023

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه يتم تحديث بيانات المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل استعدادا للامتحانات على هذا الرابط، من خلال تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وأضافت الوزارة، أنّ التسجيل للمرشحين لامتحانات الثانوية العامة لا يقتصر فقط على العاملين في المدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية، بل تنطبق أيضًا على العاملين في المديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط.

وأكدت وزارة التعليم، مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.

خطوات تحديث بيانات رؤساء اللجان لامتحانات الثانوية العامة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية خطوات تحديث وتسجيل بيانات المرشحين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 كرؤساء لجان ومراقبين أوائل، وهي كالتالي:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على بوابة الثانوية العامة.

- الضغط على معلم.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- تسجيل كلمة المرور.