امتحانات الثانوية العامة 2023.. بدء ترشح المراقبين وتدريبات خاصة للمعلمين

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها لـ امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر عقدها يوم السبت 10 يونيو المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التعليم.

استعدادات التعليم لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

انطلقت استعدادات وزارة التربية والتعليم، بفتح باب الترشح لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2023: «رؤساء لجان، ومراقبين أول، رئيس مركز توزيع الأسئلة»، بداية من أمس الأحد، على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة، في خطاب رسمي، يتم التسجيل الترشح لامتحانات الثانوية العامة 2023، بكود المعلم والرقم القومي وكلمة السر، على الموقع الإلكتروني للوزارة بوابة الثانوية العامة.

وطالبت التعليم، المديريات بتحديد عدد المستهدف بكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية وإعداد المسجلين منها، والتي تنطبق عليهم شروط الترشح، مؤكدة أنه ستتم مساءلة كل من ينطبق عليه الشروط، ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به.

تدريب 5000 معلم على فنيات صياغة الاسئلة

قررت وزارة التربية والتعليم، أيضا، تدريب 5000 من المعلمين والموجهين علي فنيات صياغة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، وفق نظام التقييم الجديد، بناء علي توجيهات المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وطلبت الوزارة، من المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، بيانات المرشحين من الموجهين، للتدريب في جميع التخصصات بالمواد الأساسية بالمرحلة الثانوية، والتي تضمنت: «رقم الكود، الاسم، الإدارة التعليمية، المديرية»، بشرط أن يكون لديهم خبرة في مجال التدريب، حتي يتسنى لهم تنفيذ البرنامج التدريبي للمعلمين بالإدارات التعليمية، لنشر ثقافة التقييم الجديدة بين جميع المعلمين.