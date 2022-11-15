موعد امتحانات الترم الأول 2023.. لطلاب التعليم الأساسي والجامعي

كشفت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، ومنها موعد امتحانات الترم الأول 2023 وإجازة النصف الأول من العام الدراسي، وهي من الأمور التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحركات العالمية من قبل أولياء الأمور والطلاب.

وفيما يلي، يقدم موقع «الوطن» موعد امتحانات الترم الأول 2023 وفق وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات، الذي جاء كالآتي:

موعد امتحانات الترم الأول 2023 لطلاب التعليم الأساسي

وبحسب الخريطة الدراسية لطلاب التعليم الأساسي للطلاب في المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، فإن موعد امتحانات الترم الأول 2023، سيكون من المقرر لها 14 يناير المقبل.

موعد امتحانات الترم الأول 2023 لطلاب الجامعات

أما المجلس الأعلى للجامعات فقد أعلن أن موعد امتحانات الترم الأول 2023، تبدأ من 9 يناير 2023، وتنتهي 26 من الشهر نفسه.

الخريطة الدراسية لطلاب التعليم الأساسي

وجاءت الخريطة الدراسية لمراحل التعليم الأساسي، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم كالتالي:

بداية الترم الأول السبت 1 أكتوبر 2022.

موعد امتحان الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2023

إجازة النصف الأول من العام مدتها أسبوعين بداية من السبت 28/ 1/ 2023 وحتى الخميس 9/ 2/ 2023 لمدة أسبوعين.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني للمدارس 12/ 2/ 2023 ويستمر حتى الخميس 8/ 6/ 2023.

الخريطة الدراسية لطلاب الجامعات

أما المجلس الأعلى للجامعات، فأعلن عن الخريطة الزمنية للدراسة بالجامعات، التي جاءت كالآتي:

بداية العام الدراسي مطلع أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 5 يناير

تبدأ اختبارات الترم الأول بداية من 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 من نفس الشهر

تكون إجازة الفصل الدراسي الأول من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير، وينتهي الخميس 1 يونيو 2023

يتم عقد اختبارات نهاية العام خلال شهر يونيو.