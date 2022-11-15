انقطاع المياه عن 6 مناطق بالإسكندرية بسبب كسر مفاجئ في أحد الخطوط

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية انقطاع المياه عن 6 مناطق كبرى شرق المدينة الساحلية، بداية من الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك نظرًا لحدوث كسر مفاجئ للخط 1500 مم بعد كوبري الدولي بجوار عزبة كراملة بنطاق حي المنتزة ثان.

وبحسب بيان شركة مياه شرب الإسكندرية، منذ قليل فأنه سيتم قطع المياه بمناطق «المندرة قبلي مرورا بالمنتزه والإصلاح، وصولا إلى المعمورة ثم طوسون وأبو قير وما يصحبها من الكليات والمعاهد العسكرية في تلك المنطقة».

موعد عودة مياه الشرب في الإسكندرية غير محدد

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه سيكون بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا، مؤكدة أنه سيتم عودة المياه بالضغوط الطبيعة فور الانتهاء من أعمال الصيانة، دون تحديد موعد محدد للعودة.

طوارئ مياه الشرب في الإسكندرية

وأشاروت إلى أن الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125، ويمكن التواصل معهم في حال حدوث أي طارئ أو احتياج إلى المياه خلال تلك الفترة لحين إصلاح الخط وعودة المياه مرة أخرى.