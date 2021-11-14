«مياه شرب الإسكندرية» تطلب وظائف بنظام التعاقد: مهندسون وفنيون وعمال

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف، طبقًا لاحتياجات مشروعات «حياه كريمة»، بالمنطقة الجنوبية والمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى الكائنة بمنطقة عبدالقادر بنظام التعاقد، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة، اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 14 نوفمبر 2021، وحتى يوم الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته.

وجاءت تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

أولًا: الوظائف التخصصية «المؤهلات العليا»:

- مهندس تشغيل مياه: حاصل على بكالوريوس هندسة أقسام «كهرباء - ميكانيكا - كيمياء».

- مهندس مشروعات: حاصل على بكالوريوس هندسة أقسام «مدني - كهرباء - ميكانيكا».

- اخصائي سلامة وصحة مهنية: حاصل على بكالوريوس هندسة أقسام «مدني - ميكانيكا - كيمياء»، وحاصل على بكالوريوس علوم أقسام «كيمياء خاصة - كيمياء حيوي ميكرو».

- كيميائي مياه: حاصل على بكالوريوس علوم أقسام «كيمياء ميكرو - كيمياء خاصة - كيمياء حيوي ميكرو - حاسب آلي».

ثانيًا: الوظائف الفنية والمكتبية «المؤهلات المتوسطة/ فوق المتوسطة»:

- فني تشغيل مياه: حاصل على مؤهل فني صناعي «تخصص مناسب».

- فني صيانة كهربية: حاصل على مؤهل فني صناعي «تخصص كهرباء».

- فني صيانة ميكانيكية: حاصل على مؤهل فني صناعي «إحدى الشعب الميكانيكية».

- فني معمل مياه: حاصل على مؤهل زراعي «تخصص مناسب».

- كاتب ومدخل بيانات: حاصل على مؤهل ثانوي تجاري.

ثالثًا: الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة:

- سائق: يجيد القراءة والكتابة «الابتدائية / الإعدادية / محو الأمية»، «رخصة قيادة درجة أولى أو ثانية».

- عامل تشغيل: يجيد القراءة والكتابة «الابتدائية / الإعدادية / محو الأمية».

- سباك: يجيد القراءة والكتابة «الابتدائية / الإعدادية / محو الأمية».

- وظائف الخدمات المعاونة معاون خدمة - حارس: يجيد القراءة والكتابة «الابتدائية / الإعدادية / محو الأمية».

الشروط العامة للوظائف:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة الإسكندرية أقسام «برج العرب - العامرية» فقط والوحدات المحلية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة «شمال التحرير - رأس الترعة - الشعراوي» فقط، وفقًا للعنوان المدوّن ببطاقة الرقم القومي السارية والصادرة قبل تاريخ الإعلان.

3. أن يكون المؤهل الدراسي الجامعي معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

4. بالنسبة لشهادة تأدية الخدمة العسكرية تكون كالآتي: «سنة للوظائف التخصصية - سنة ونصف لحملة المؤهلات فوق المتوسطة - سنتين لحملة المؤهلات المتوسطة - ثلاث سنوات للوظائف الحرفية والخدمات المعاونة» أو الإعفاء منها بشهادة الموقف من التجميد يعمل بها كموسغ للتعيين.

5. أن يقبل المتقدم للوظيفة العمل بنظام الورادي بالمنطقة الجنوبية وفقًا لاحتياجات الشركة وطبيعة العمل.

6. بالنسبة لوظائف المؤهلات المتوسطة أو فوق المتوسطة يشترط ألا يكون المتقدم حاصل على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب.

7. التقدم لأي وظيفة من الوظائف المعلن عنها يكون عن طريق تسجيل البيانات كاملة على الموقع الإلكتروني للشركة.

8. يتم التسجيل للبيانات اعتبارًا من اليوم الأحد، من الساعة 9 صباحًا وحتى يوم الخميس الموافق 18 نوفمبر، في تمام الساعة 2 ظهرًا ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم باليد أو عن طريق البريد.

9. لن يتم النظر لأي طلب يقدم بعد الميعاد المحدد من قِبل الشركة.

10. بالنسبة للمتقدم لشغل وظائف المؤهلات العليا يشترط أن يكون مقيد بالنقابة «وذلك في حال التعاقد».

11. لا يوجد بدل مواصلات أو بدل سكن للمتعاقدين الجدد.

12. لا يسمح القيام بإجازة دون أجر في الخمس سنوات الأولى.

13. تشغيل جميع الوظائف المعلن عنها حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتيجة الاختبارات للوظيفة المعلن عنه.

14. سيتم إخطار المتقدمين المنطبق عليهم الشروط على الصفحة الرسمية للشركة بموعد إجراء الاختبارات «التحريرية - الشفوية» للوظيفة المتقدم عليها.

15. في حالة التقدم بأكثر من طلب لشغل أكثر من وظيفة سوف يتم استبعاد كل الطلبات المقدمة من الشخص ذاته.

16. لن يلتفت لأي طلب من خارج نطاق الموقع الجغرافي المطلوب والعنوان الموضح بعاليه على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية قبل صدور الإعلان ولن تقبل أي طلبات تخالف ذلك.