أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة لشركة مياه شرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المراكز والأحياء والمدن الواقعة في نطاق عملها خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 26 من شهر يونيو الجاري 2022، وحتى الأربعاء المقبل الموافق 29 من الشهر نفسه، ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

التيسير على المواطنين من كبار السن والعملاء

وقالت الشركة إن سبب وجود سيارات خدمة العملاء المتنقلة في المراكز والأحياء والمدن الواقعة في نطاق عملها هدفه للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء بالأماكن التالية:

- أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة في قطاع شرق: شارع 30 مع شارع 24 أرض فضالي أمام بيت الجملة - من التاسعة صباحا إلى الثامنة مساء

- أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة في قطاع وسط:- جاد سموحة بجوار مول زهران من التاسعة إلى الثانية ظهرا

- أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة في قطاع بشاير الخير2 بجوار قسم شرطة كرموز من الثالثة عصرا حتى الثامنة مساء

- أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة في قطاع غرب: مدخل أبو يوسف مدرسة الأورمان من الساعة العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا

- أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة في قطاع فرع الشركة بالبيطاش من الرابعة عصرا حتى التاسعة مساء

خدمات سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وأشارت الشركة إلى أن سيارات خدمة العملاء تقدم الخدمات الآتية:

«تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوي المواطنين - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع- الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير»