تعرف على خريطة الحالة المرورية بالقاهرة الكبرى.. والطرق البديلة للميادين المغلقة

استعرض برنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، الحالة المرورية والطرق البديلة للشوارع المزدحمة، إذ ذكر مراسل القناة من داخل غرف العمليات المركزية بإدارة المرور، أننا الآن في منتصف الأسبوع، والفترة الصباحية شهدت ذروة الازدحام المروري خاصة على الطرق الرئيسية، لكن حتى هذه اللحظة لم ترد أي إخطارات تفيد بوجود أي مشاكل في أي طرق، وكل الأمور تسير على ما يرام.

طريق العاصمة الإدارية يشهد سيولة مرورية تامة

وأوضح البرنامج، أن الطريق الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة وخاصة عند محور بن زايد الجنوبي يشهد حالة من السيولة المرورية التامة في هذا الطريق على الجانبين، «أما منطقة القوس الغربي، وهي المنطقة أعلى الدائري، تشهد حالة من الازدحام الشديد، يعني اللي جاي من الواحات ومتجه إلى الرماية وحتى أسفل المريوطية، فيه ازدحام شديد نتيجة الأعمال الإنشائية والتطويرية في منطقة القوس الغربي».

طريق بديل لمنطقة القوس الغربي

وتابع: « فيه طريق بديل، اللي جاي من حدائق اكتوبر والواحات ممكن يأخذ الطريق السياحي مباشرة، ونؤكد أن السرعة على الطريق السياحي 60 كيلو متر في الساعة، بينزل مباشرة لطريق الدائري المعادي، أما بقى منطقة المريوطية اللي جاي من منطقة المعادي والتجمع ومتجهه نحو الطريق الدائري اللي فيه المريوطية فيه سيولة تامة».