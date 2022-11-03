«المرور» تغلق طريق المريوطية كليا لمدة 10 أيام.. اعرف الطرق البديلة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، إغلاق طريق المريوطية كليًا بدءًا من غدٍ الجمعة وحتى الأحد 13 نوفمبر، كليًا في تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الاتجاهين بالتناوب لمدة 10 أيام؛ لتركيب الكمر الخراساني لجسم الطريق الدائري، ضمن أعمال التوسعة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

تركيب الكمر الخرساني

وتتم إعمال غلق طريق المريوطية ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المنصورية، والبدء في تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى طريق المريوطية، ما يستلزم غلقًا كليًا لطريق المريوطية عند تقاطعه مع أسفل الطريق الدائري في الاتجاهين بالتناوب؛ لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال «ونش عملاق»، كما أنّ أعمال الغلق تكون من الساعة 12 صباحًا وحتى الخامسة صباحًا لمدة 10 أيام.

تحويلات مرورية

وقامت الإدارة العامة للمرور بعمل تحويلات مرورية خلال أعمال الغلق؛ لتيسير الحركة المرورية والقضاء على أي كثافات، ولتوفير تحويلات بديلة للطريق المغلق، حيث إن التحويلة المرورية الأولى التي قامت الإدارة العامة للمرور في الاتجاه القادم مـن شارع الأهرام في اتجاه شبرامنت سقارة تكون على نحو حركة المركبات بطريق المريوطية القادمة من شارع الأهرام وترغب بالسير اتجاه مناطق شبرامنت وسقارة و طريق دائري المنيب تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الأخر عن طريق كوبري البطران.

وذلك بعد تحويل الاتجاه الأخر القادم من مناطق شبرامنت سقارة اتجاه شارع الأهرام الى اتجاهين واستكمال السير بالتحويله لمسافة 1,5كم ثم العودة للطريق الاصلي اتجاه شبرامنت سقارة عن طريق كوبرى عثمان بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

أما التحويلة المرورية الثانية فى طريق المريوطية بالإتجاه القادم من شبرامنت سقارة اتجاه شارع الأهرام وهي حركة سير المركبات بطريق المريوطية القادمة من مناطق شبرامنت سقارة وترغب بالسير اتجاه مناطق شارع الأهرام و طريق دائري المنيب تقوم بالدخول يساراً قبل منطقة الغلق بالاتجاه الأخر عن طريق كوبرى عثمان وذلك بعد تحويل الإتجاه الاخر القادم من شارع الأهرام اتجاه مناطق شبرامنت سقارة الى اتجاهين.

واستكمال السير بالتحويله لمسافة 1.5 كم ثم العودة للطريق الأصلى اتجاه شارع الاهرام عن طريق كوبرى البطران بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال.

وخلال أعمال غلق طريق المريوطية، تقوم إدارة مرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكباري بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الاعمـال بالكامـل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كما سيتم تركيب لوحـات إرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم مضيفا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلـة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.