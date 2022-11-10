عقوبة مخالفة الملصق الإلكتروني في قانون المرور الجديد.. احذر الحبس والغرامة

يعتبر الملصق الإلكتروني على السيارات من الوسائل المهمة التي تُمكن إدارة المرور من رصد المخالفات بدقة وتحقيق النظام المروري وفحص المركبات وتطبيق العقوبات على المخالفين، وأعلنت الإدارة العامة للمرور، تحرير 2028 مخالفة عدم تركيب الملصق الكتروني، على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، خلال 24 ساعة، وواصلت الإدارة العامة للمرور شن حمالات مكبرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين.

عقوبة عدم تركيب الملصق الالكتروني

وأوضح اللواء أحمد عاصم، الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، عقوبة مخالفة الملصق الإلكتروني وفقًا لقانون المرور الجديد، مضيفاً: «عدم تركيب الملصق الإلكتروني يعرض السائق إلى عقوبة الحبس والغرامة»، حيث تبدأ الغرامة المالية من 300 جنيه كحد أدنى، وتصل إلى 1500 جنيه كحد أدنى للعقوبة، هذا إلى جانب عقوبة الحبس، والتي تصل إلى 6 أشهر، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وقال الخبير المروري، إنّ تحديد دفع الحد الأدنى للغرامة أم الأقصى يكون بناء على قرار يتم اتخاذه من اللجان القانونية، يُحدد بناء على معرفة مستوى الدخول ومتوسطها.

رسوم استخراج الملصق الاكتروني

وقد أشار «عاصم» إلى أن استخراج الملصق الالكتروني يتم مع ترخيص السيارة، مؤكدا أنه في كل مرة يقوم مالك السيارة بترخيصها عليه دفع 75 جنيهًا من أجل الملصق الالكتروني، فيستلم المواطن الرخصة مدون عليها عبارة «ذات ملصق إلكتروني»، وفي حال استخراج الملصق للمرة الأولى، فيتم ذلك من خلال تسليم الرخصة القديمة، ودفع الرسوم، ثم استلام الرخصة الجديدة ذات الملصق، وهذه العملية يمكن أن تتم الكترونيا أيضا عبر موقع بوابة مصر.

كما أوضح عاصم إلى مميزات الملصق الإلكتروني، والتي تتلخص في الآتي:

- وجود شريحة تحتوي على رقم المركبة وبياناتها المسجلة، والتي يتم الاستعلام عنها بالحاسب الآلي، ما يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة.

- يساهم في ضبط مخالفات تجاوز السرعة المحددة للطرق إضافة إلى تخزين صور للمركبات المخالفة إلكترونيا بقاعدة بيانات مركزية.

مميزات الملصق الإلكتروني

- يوفر العديد من الخدمات المرورية لأصحاب السيارات مثل استخراج أو تجديد رخصة القيادة، أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة.

- يوفر التكامل مع الأنظمة الأمنية المختلفة، وييسر عملية التعرف على المركبات المطلوبة أمنيا أو المركبات المنتهية التراخيص عن طريق الربط مع قاعدة بيانات السيارات.

- يتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي يمكنهم من فحص المركبات أمنيا.

- يمكن الجهات المعنية من معرفة أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها، إضافة إلى إصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.

- يمكن من خلاله تطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على كل المواطنين بأنحاء الجمهورية.