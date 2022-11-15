سعر صرف الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم 15 نوفمبر 2022

ارتفاع ضئيل سجله سعر الدولار اليوم في البنوك، حيث ارتفع جنيه أو 2 وفق بداية التعاملات البنكية داخل البنوك، ومنها البنك المركزي والأهلي ومصر المصرف المتحد.

وفي إطار استمرار «الوطن» في رصد الأسعار المتعلقة بصرف العملات العربية والأجنبية في البنوك مقابل الجنيه المصري، تأتي ضمن المتابعات الاقتصادية اليومية، خاصة التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين، نستعرض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حسب مواقع البنوك الرسمية، كما يلي:

- بلغ سعر الصرف في بنك الإسكان والتعمير، 24.15جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

- بلغت قيمة شراء العملة الأمريكية اليوم نحو 24.41 جنيه و24.46 جنيه للبيع، مع بداية التعاملات داخل بنك CIB.

- بلغ في بنك قناة السويس، سجل نحو 24.36 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم

- سجل سعر العملة الأمريكية في المصرف المتحد 24.36 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع.

- سجل سعر الشراء نحو 24.37 جنيه، وسعر البيع نحو 24.45 جنيه، مع بداية المعاملات الصباحية داخل البنك المركزي.

- بلغ سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، 24.36 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.

- وفي بنك مصر بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 24.37 جنيه للشراء، و24.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك الأجنبية والعربية

- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي، بنحو 24.43 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع.

- ومع تعاملات البنك العربي الأفريقي، استقر سعر الدولار عند 24.38 للشراء، 24.45 للبيع.

- جاء سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 24.43 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الصرف في بنك الكويت الوطني، 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع.