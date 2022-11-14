سعر صرف الدولار في البنوك المحلية والأجنبية اليوم 14 نوفمبر 2022

ما زال سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك الحكومية والعربية والأجنبية داخل مصر، مستقرا مقابل الجنيه المصري، حسب ما اتضح مع بداية التعاملات البنكية داخل البنوك اليوم، وبينها البنك المركزي والأهلي ومصر المصرف المتحد.

وفي إطار استمرار «الوطن» في رصد الأسعار المتعلقة بصرف العملات العربية والأجنبية في البنوك مقابل الجنيه المصري، التي تأتي ضمن المتابعات الاقتصادية اليومية، خاصة التي تهم شريحة كبيرة من المتابعين، نستعرض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حسب مواقع البنوك الرسمية، كما يلي:

سعر صرف الدولار اليوم

- بلغ سعر الصرف في البنك الأهلي المصري، 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

- سجل سعر الشراء نحو 24.38 جنيه، وسعر البيع نحو 24.46 جنيه، مع بداية المعاملات الصباحية داخل البنك المركزي.

- وفي بنك مصر بلغ سعر العملة الأمريكية نحو 24.34 جنيه للشراء، و24.39 جنيه للبيع.

- وسجلت سعرها في المصرف المتحد 24.35 جنيه للشراء و24.45 جنيه للبيع.

- بلغت قيمة شراء العملة الأمريكية اليوم نحو 24.39 جنيه و24.44 جنيه للبيع، مع بداية التعاملات داخل بنك CIB.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

- وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 24.35 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.

- وفي بنك الإسكندرية بلغ نحو 24.38 جنيه للشراء، وسجل سعر البيع نحو 24.45 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك الأجنبية والعربية

- جاء سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، عند 24.42 جنيه للشراء، و24.45 جنيه للبيع.

- في حين جاء في بنك المصري الخليجي، بنحو 24.42 جنيه للشراء و24.45 جنيه للبيع.

- ومع تعاملات البنك العربي الأفريقي، استقر سعر الدولار عند 24.38 للشراء، 24.45 للبيع.