سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم الإثنين 14-11-2022

نظرا للتغيرات المستمرة في أسعار العملات على مدار اليوم، زادت خلال الساعات الأخيرة عمليات البحث عن سعر صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

نرصد من خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار اليوم في البنك الأهلي، إضافة إلى أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك العاملة داخل مصر.

- سجل سعر الدولار 24.36 جنيه للشراء، مقابل 24.41 جنيه للبيع.

- سعر اليورو 25.06 جنيه للشراء، و25.30 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 28.60 جنيه للشراء، و28.87 جنيه.

أسعار العملات في البنك الأهلي

- سعر الدرهم الإماراتي اليوم 6.63 جنيه للشراء، و6.64 جنيه للبيع.

- سعر الدينار الكويتي 76.35 جنيه للشراء، و79.35 جنيه للبيع.

- بلغ اليوم الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 6.47 جنيه بالنسبة لسعر الشراء 6.49 جنيه بالنسبة لسعر البيع.

- سعر الدولار الكندي اليوم شراء 18.30 جنيه، أما سعر البيع 18.43 جنيه.

- سعر الدولار الأسترالي 16.23 جنيه للشراء، و16.40 جنيه للبيع.

- سعر الدينار البحريني اليوم عند الشراء 62.94 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 64.75 جنيه.

- بلغ سعر الريال العماني في البنك الأهلي المصري للشراء 61.82 جنيه، و63.40 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الريال القطري للشراء نحو 6.24 جنيه، في حين بلغ للبيع 6.70 جنيه.

- بلغ الدينار الأردني عند الشراء 33.88 جنيه، فيما بلغ سعره عند البيع 34.40 جنيها.