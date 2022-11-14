الدولار يحتفظ بأعلى سعر في «البنك المركزي» ويسجل 24.46 جنيه

صعد مؤشر الدولار نحو 107 نقطة، اليوم، مرتفعا قليلا من أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر تقريبا، بعد تحذير محافظ الاحتياطي الفيدرالي «كريستوفر والر»، المستثمرين من التفاؤل المفرط بشأن تقرير التضخم، وأقر «والر» بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، لكنه أكد أن الأسواق يجب أن تركز على سعر الفائدة النهائي الذي لا يزال على الأرجح بعيد المنال.

خسائر الدولار في أسبوع

خسر مؤشر الدولار نحو 4% الأسبوع الماضي بعد أن عززت بيانات التضخم -التي جاءت أقل من المتوقع- حملة تشديد أقل عنفًا لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 107.77 بنهاية هذا الربع «أكتوبر - ديسمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 112.33 في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه

محلياً، تراوح سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، اليوم، بين 24.39 و24.46 جنيه، واحتفظ البنك المركزي المصري بأعلى سعر 24.46 جنيه، وكان أقل سعر من نصيب بنكي مصر والأهلي المصري الحكوميين «24.39 جنيه»، بينما تباين السعر في بنوك القطاع الخاص.