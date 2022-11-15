3 وقفات احتاجية في قمة المناخ بشرم الشيخ للمطالبة بالحفاظ على البيئة

نظم العشرات من المشاركين في قمة المناخ بشرم الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، 3 وقفات احتجاجية في المنطقة الزرقاء، على هامش فعاليات COP27، للمطالبة بعدم الاعتداء على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية الأولى عدد من الأشخاص، من دول كندا وجزر الكاريبي والولايات المتحدة الأمريكية وجزر الهاواي، احتجاجًا على تدهور المناطق الطبيعية خاصة في شمال الولايات المتحدة.

ومن المفترض أن يتجول المتظاهرون في المنطقة الزرقاء في الثالثة عصرًا بمجسمات مختلفة لشرح ما تتعرض له هذه المناطق من مخاطر كبيرة، بسبب التغيرات المناخية.

وقفة لتقليل استخدام البترول في دول أفريقيا

وشارك العشرات في وقفة احتجاجية ثانية، لممثلين من دول أفريقية للمطالبة بالحد وإيقاف استخدام البترول وعدم التوسع فيه في القارة السمراء،بسبب الدمار الذي أصاب بعض الدول.

أفريقيا أكثر القارات تضررا

وندد المشاركون بأن أفريقيا هي أكثر القارات التي تعرضت لتغيرات مناخية تسببت في مآسي لملايين السكان في الدول المختلفة مطالبين الأمم المتحدة بوضع حد ومحاولة التقليل من هذه التغيرات.

وقفة لاستخدام الوقود الصديق للبيئة

وشارك عدد من ممثلي بعض الدول في قمة المناخ في وقفة احتجاجية ثالثة بالمنطقة الزرقاء طالبو فيها بعدم استخدام الوقود الضار بالبيئة واستخدام الوقود الصديق، وعدم استغلال ثروات العالم بشكل يؤثر سلبًا على البيئة مثل قطع الغابات من أجل والبترول والغاز