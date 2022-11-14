صفحة «DS+» تنشر مقطع فيديو جديد عن المنطقة الخضراء في شرم الشيخ

نشرت صفحة «DS+» مقطع فيديو جديد عن المنطقة الخضراء بشرم الشيخ عبر موقع «يوتيوب».

وأنهت وزارة البيئة، من قبل، تجهيز المنطقة الخضراء في شرم الشيخ، وهي التي تستضيف فعاليات قمة المناخ COP 27، وزارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة محافظة جنوب سيناء، حيث تستمر فعاليات قمة المناخ حتى 18 من الشهر نفسه، وفيها يقام عدد من الفعاليات بقاعة المؤتمرات.

تقع المنطقة الخضراء على مساحة 11 ألف متر

وتقع المنطقة الخضراء على مساحة تتعدى 11 ألف متر مربع، وتقع بجوار حديقة السلام البيئية أمام قاعة المؤتمرات، وتستضيف الجهات والمنظمات المتقدمين بمبادرة لتنفيذ مشروعات خضراء.

كما تضم المنطقة 5 قاعات مكيفة مخصصة لنحو 300 جهة ومنظمة وجمعية وشركات، وهي منطقة مكيفة بالكامل ومزودة بخدمات، وتضم نافورة ارتفاعها يزيد عن 5 أمتار على شكل زهرة اللوتس.