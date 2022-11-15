توزيع وجبات «حمام» و«فراخ» على غير القادرين بالدقهلية.. «بلدنا حلوة»

«توزيع وجبات من الحمام والدجاج على غير القادرين»، مبادرة قامت بها مجموعة من الشباب في محافظة الدقهلية، كان من بينهم شيماء الإمام، التي أكدت أنّ فكرة المشروع بدأت منذ حوالي 7 سنوات، حينما كان عمرها 15 عامًا «كنا فاكرين وقتها إننا لما نساعد الناس الموضوع بيكون عادي، ولكن مع الوقت اكتشفنا إن المجال دا جميل، ومساعدة الناس حلوة أوي، وبتتردلنا في صحتنا وحياتنا وفضلنا نكمل في الطريق ده».

شيماء: كنا بنجمع من بعضنا فلوس لتجهيز الوجبات

وأضافت «الإمام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» «في البداية خالص كنا بنجمع من نفسنا الفلوس، من أهلنا ومصاريفنا وبنعمل وجبات ونوزعها على الناس، كنا بنجمع من بعض واللي كان محتاج حاجة كنا بنجيبها، وكانت المساعدات بتاعتنا بسيطة أوي، وبعد كدا بقينا مؤسسة خيرية تحت الإشهار وعندنا مقر ومخزن، على الرغم إن بدايتنا كانت بسيطة خالص، كنا بنجيب من أهالينا زيت ونجيب طبيخ ونطبخ احنا الوجبات ونوزعها».

توفير وجبات متنوعة

وتابعت أن المبادرة كانت تستهدف توفير الأكلات والوجبات التي لم تتذوقها الأسر من قبل «كنا بنشوف الحاجات اللي الأسر عمرها ما أكلتها خالص وبنحاول نجيبها وقبل كدا عملنا برجر للأطفال، والأطفال كانو شافو البرجر وقالو أنهم نفسهم في ده من غير ما يعرفو هو ده إيه، وعملنا برجر وبيتزا وحمام، وبنعمل وجبات بكل حب».