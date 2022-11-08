«أخلاقنا الجميلة».. مسعفون يسلمون مبلغا كبيرا لذوي متوفين في حادث بقنا

ضرب مسعفون، أروع الأمثلة في الأمانة، بإعادتهم مبلغ مالي ضخم، لنقطة مستشفى نجع حمادي، ومنها لذوي متوفين في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وقع على الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي قنا، اليوم السبت.

فريق إسعاف قنا

وفريق إسعاف قنا هم: إبراهيم سيد، وصفوت محمد عامر، ومحمد نور، وعلي محمد علي، من وحدة إسعاف بركة والحلفاية بحري، عثروا على الأمانة المذكورة خلال الحادث.

وقال إبراهيم سيد، أحد المسعفين، إنه جرى العثور على مبلغ مالي، نحو 366 ألف جنيه، و3 تليفونات محمولة، في حادث، وجرى تسليم المبلغ على الفور لنقطة شرطة مستشفى نجع حمادي، ومنها لذوي المتوفين.

أمانة مسعفين بقنا

وتابع، أن من الصفات الجميلة التي يتحلى بها المسعفين والمشرفين في هيئة الإسعاف في محافظة قنا، الأمانة والإخلاص في العمل، من بداية تلقي البلاغ حتى الانتهاء من الحادث، سواء بسرعة نقل الضحايا من المتوفين والمصابين حتى تسليم الأمانات.

وتقدم الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، بخالص الشكر والامتنان لفريق المسعفين، المشرف محمد ربيع وإبراهيم سيد وعلي محمد وعلي ومحمد نور، وصفوت محمد عامر، والذين عثروا على مبلغ 366 ألف جنيه كانت بحوزة اثنين متوفين في حادث على طريق الصحراوي الغربي بقنا، وسلموها لمركز شرطة نجع حمادي لردها لذوي حالات الوفاة، مؤكدا على الدور الإنساني الذي يقدمه كل فرد من أفراد الفريق الطبي بجميع القطاعات بالمحافظة.

مصرع شخصين في حادث انقلاب ملاكي بقنا

وكان شخصين لقيا مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي «نجع حمادي - قنا»، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

وتلقى مرفق إسعاف قنا بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي «نجع حمادي - قنا»، بالقرب من كمين قرية بركة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

وبحسب تقرير إدارة مرور قنا الأولى، تبين أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة ما أدى لانفجار أحد الإطارات الخاصة بالسيارة وانقلابها ووفاة قائدها وشخص آخر.