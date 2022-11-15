«القاهرة الإخبارية»: قمة العشرين تناقش ملفي الطاقة والتحول الرقمي

استعرضت شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا عن قمة العشرين التي تنطلق في إندونيسيا اليوم، حيث ذكر أنها تضم أكبر 20 اقتصادًا في العالم، وتبرز محاور ثلاثة.

وذكر التقرير أن هذا المحاور، هي أساس مباحثات تجرى في منتجع جزيرة بالي بإندونيسيا، حيث تناقش الدول المجتمعة، ملفات هندسة الصحة العالمية والانتقال المستدام للطاقة والتحول الرقمي، ومن خلال هذه الركائز تسعى إندونيسيا التي ترأس قمة العشرين إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

مجموعة العشرين تمثل حوالي ثلثي سكان العالم

وتمثل مجموعة العشرين وفق بيانات عام 2021 حوالي ثلثي سكان العالم، و85% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وعلى الرغم من الطابع الاقتصادي للقمة، فإن التحولات والأزمات السياسية تفرض نفسها على مجريات القمة واجتماعتها الهامشية، وقد تكون هذا العام هي الأكثر توترًا، فخلال اجتماع الخارجي التحضري للقمة، رفضت الدول الغربية أخذ صورا جماعية وحضور حفل الاستقبال في ظل وجود وزير الخارجية الروسي.

مطالبة روسيا بالدخول في منطقة خفض التصعيد

يأتي هذا بينما دعت فرنسا على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون، الأوروبين إلى إرسال رسالة سلام خلال القمة ومطالبة روسيا بالدخول في منطقة خفض التصعيد، بينما روسيا من خلال وزارة خارجيتها، حيث قالت، إنها تأمل في أن تساهم القمة في إقامة عالم متعدد الأقطاب وهو مصطلح يستخدمه الروسي فلاديمير بوتين في كثيرًا من الأحيان لانتقاد ما يقوله أنها هيمنة غربية على الشؤون العالمية.