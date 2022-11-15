قمة العشرين.. الإمارات تعلن عن استثمارات بـ 50 مليار دولار في الطاقة النظيفة

شارك رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الجلسة الرئيسية للقمة الـ«17» لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها «G20» والتي بدأت اليوم الثلاثاء في جزيرة بالي بإندونيسي، برئاسة رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو وحضور قادة دول المجموعة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، وأكد بن زايد التزام بلاده بدورها المسؤول في أسواق الطاقة وأجندتها الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة.

بن زايد: استثمارات بقیمة 50 ملیار دولار في الطاقة النظيفة

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن دولة الإمارات جسدت هذا الالتزام من خلال استثمارات بقیمة 50 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة عبر العالم، وتأسيسها «تحالف القرم من أجل المناخ» بالشراكة مع إندونيسيا، إضافة إلى إطلاقها مبادرة «تسریع تحول الدول النامية نحو الطاقة المستدامة» بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وشدد على أن دولة الإمارات ستستمر، بوصفها مركزا اقتصاديا عالميا ببذل أقصى الجھود لضمان استدامة سلاسل الغذاء والدواء وتسخير إمكاناتها وموانئها وطیرانھا لدعم مبادرات وأھداف الأمن الغذائي.

وأعرب عن تطلعه إلى لقائهم في الإمارات خلال العام المقبل ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop 28».