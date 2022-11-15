مستشار الرئيس للصحة يوضح طرق التعامل مع إصابة الطفل بالفيروس التنفسي

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إنه لا يجب إعطاء الطفل مضادات حيوية لدى إصابته بالفيروس المخلوي التنفسي في مراحله الأولى، لكن إذا وصل الأمر إلى التهاب الشعب الهوائية أو الرئتين يحتاج الطفل للمضاد الحيوي الذي يصفه الطبيب.

نصائح لمنع انتشار العدوى بين الأطفال

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» من تقديم مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، عبر الفضائية المصرية والقناة الأولى، أنه لدى إصابة الطفل بنزلات البرد أو الاحتقان أو الإنفلونزا يجب بقائه في المنزل لمنع انتشار العدوى بين زملائه، فضلًا عن منع حدوث مضاعفات، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بجانب الأعراض السالف ذكرها تستوجب استشارة الطبيب حتى يصف الدواء المناسب.

أهمية أخذ الأطفال للتطعيمات الروتينية

وأكد أهمية تناول الأطفال للتطعيمات الروتينية التي توفرها وزارة الصحة في أوقاتها المحددة، لافتًا إلى أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يناسب كل الفئات، موضحًا الحالات التي يجب أن يحصل الطفل فيها على تطعيم الأنفلونزا، ومن بينها الطفل الذي يعاني من التهابات تنفسية متكررة أو يعاني من حساسية بالصدر أو وجود أي أمراض مناعية أخرى.