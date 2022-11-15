«الصحة» توضح أعراض إصابة الأطفال بفيروس المخلوي التنفسي: لا داعي للقلق

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرض المنتشر حاليًا بين الأطفال ليس كورونا بل فيروس المخلوى التنفسي، وتم الإعلان عن كافة تفاصيله وعلى الأمهات التعامل الفوري مع أعراضه وعدم القلق أو اثارة البلبلة لافتًا إلى أن الفيروس موجود منذ سنوات عديدة وليس جديدا.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أعراض الإصابة بالأمراض التنفسية لدى الأطفال تتضمن الرشح بنسبة تصل إلى 9%.

أعراض الأمراض التنفسية عند الأطفال

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الأعراض تشمل واحتقان الحلق بنسبة تصل إلى 3%، وإسهال وقيء بنسبة تصل إلى 6%، وصعوبة بالتنفس وحمى بنسبة 25% لكل منها، مشيرا الى أنه حال ظهور هذه الأعراض لابد من الذهاب إلى الطبيب لوصف العلاج المناسب.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الفترة الحالية تشهد خلط بين المواطنين بسبب الإنفلونزا الموسمية ونزلة البرد، موضحا أن كلا من المرضين يختلفان تمامًا ولكن الأعراض متشابهة، لذلك حال اشتداد الأعراض خاصة ارتفاع درجات الحرارة والكحة لابد من الذهاب إلى الطبيب وعدم الحصول على مضادات حيوية دون الاستشارة حيث أن المضاد الحيوي لا يعالج نزلات البرد.

الإنفلونزا الموسمية ونزلات البرد

وشدد على المواطنين الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وهو متوافر في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا»، بمختلف فروعها على مستوى محافظات الجمهورية، والعديد من الصيدليات.

وطالب المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والابتعاد عن الزحام، للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا والذي يشهد استقرارا كبير في أعداد الإصابات.