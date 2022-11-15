خبير الصحة الإنجابية لـ«القاهرة الإخبارية»: الزيادة السكانية تلتهم موارد الكوكب

قال الدكتور مجدي شرف الدين، خبير السكان والصحة الإنجابية، إن وصول عدد سكان الأرض لـ 8 مليارات نسمة، يُعد حدثًا ورقمًا كبيرًا للغاية، إذ أنه في عام 1989 وصل تعداد الكرة الأرضية لـ 5 مليارات نسمة، وهذا الأمر قد أزعج الأمم المتحدة، إذ أنهم رأوا بأن موارد الكرة الأرضية لن تكفي الزيادة السكانية، لذلك تم عمل يوم عالمي للسكان وأصبح هناك يوم من كل عام يتم إلقاء الضوء على الزيادة السكانية، فضلًا عن حملات الوعي من جانب حكومات الدول.

يجب ربط النمو السكاني بالوضع الاقتصادي

وأضاف «شرف الدين»، خلال لقائه في برنامج «صباح جديد»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب ربط النمو السكاني بالوضع الاقتصادي في كل دولة من أجل تحقيق التنمية، ويكون الوضع الاقتصادي أفضل، إذ أن الزيادة السكانية بهذا الشكل الذي يحدث حاليا يؤثر على موارد الكرة الأرضية، وهناك بعض الدول في مأزق، «فيه دول أوروبية قدرت من فترة تعمل برامج تقلل الزيادة السكانية بتاعتها وأصبحت الزيادة السكانية لديها الآن تتميز بنوع من أنواع الثبات».

8 دول مسؤولة عن الزيادة السكانية بنسبة 50%

وأوضح خبير السكان والصحة الإنجابية، أن الدول النامية وخاصة في أفريقيا وآسيا، بها نمو سكاني سريع، وأصبح هناك 8 دول مسؤولة عن الزيادة السكانية التي تحدث في الكرة الأرضية بنسبة 50%، منها: «تنزانيا ومصر وأثيوبيا ونيجريا، والهند وباكستان»، مضيفًا: «الدول اللي عندها نمو سكاني يؤثر على الوضع الاقتصادي بتاعها، ومش بيحس بالنمو الاقتصادي، لازم يبقى فيه شيء من الانضباط».