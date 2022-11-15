وزير الخارجية الروسي: «منعنا تسييس البيان الختامي لقمة العشرين»

قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، خلال كلمته في قمة العشرين، إن روسيا ضامنة لاستقرار سوق الغذاء العالمي وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضاف «لافروف»، أن الغرب يضع عوائق على تصدير الحبوب والأسمدة الروسية، قائلا: «أبلغنا قادة قمة العشرين بقلقنا من الأنشطة البيولوجية الأوكرانية».

وأشار إلى أن البعض يحاول التلاعب بصياغة البيان الختامي لقمة العشرين: «العمل على صياغة البيان الختامي لقمة العشرين انتهى تقريبا»، منوها إلى أن الغرب أضاف إدانة روسيا للبيان الختامي لقمة العشرين وهو أمر مرفوض.

لافروف: يجب وقف السياسات المعادية لروسيا في العالم

وتابع لافروف، أنه يجب وقف السياسات المعادية لروسيا في العالم ككل: «هناك من يسعى لتقويض عمل مجموعة العشرين وفشلوا في ذلك»، لافتا إلى أن الملفات الأساسية لقمة العشرين تم تحديدها مسبقا ونرفض طرح مسائل أمنية.

ولفت «لافروف»، إلى أن روسيا تخوض حربا هجينة في أوكرانيا بدأها الغرب: «منعنا تسييس البيان الختامي لقمة العشرين»، مشددا على أن اتهام روسيا بالعدوان على أوكرانيا استفزاز مقصود، منوها بأن هناك الكثير من الدول لم تنضم للعقوبات ضد روسيا.