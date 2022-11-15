لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، منذ قليل، الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، مؤكّدة استمرار عملها في ملفات الافراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً وذلك بالتنسيق المستمر مع كل أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.

إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطياً

وقال المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنَّه تمّ إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

وأكّد عضو لجنة العفو الرئاسي أنَّ اللجنة مستمرة في عملها في ملفات الافراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً وذلك بالتنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة وفي مقدمتها النيابة العامة ووزارة الداخلية.