عضو لجنة العفو الرئاسي: جميع القوى السياسية انتظرت خروج زياد العليمي

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن جميع القوى السياسية كانت موجودة أمام بوابات مركز بدر للإصلاح والتأهيل، اليوم، في انتظار خروج زياد العليمي بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 510 لعام 2022 بالعفو عنه: «خروج زياد غطى على خروج مجموعة أخرى، وكنا نتمنى أن يحتفي بها الناس».

وأضاف «العوضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن القرار الصادر بالعفو عن زياد العليمي تضمن 2 آخرين من المحكوم عليهم، وبالتوازي معه صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيل 20 آخرين من المحبوسين احتياطيا.

العوضي: ساهمنا في الإفراج عن 1088 مسجونا

واستطرد: «إحنا أعلنا إمبارح من داخل المؤتمر الاقتصادي أن فيه أخبار كويسة للشعب المصري اليوم، وحاليا وصلنا لـ1088 شخصا جرى الإفراج عنهم بواسطة لجنة العفو الرئاسي منذ مباشرتها لعملها على خلفية دعوة الرئيس للجنة بالعمل ضمن حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي».

وأوضح أن ما يجري إصداره من قرارات العفو الرئاسي لا يعود الفضل فيها للجنة وحدها، ولكن يشاركها فيه منظومة متكاملة تقوم بها الدولة المصرية، فيما تلعب اللجنة دور الوسيط بين القوى السياسية والأهالي ومؤسسة الرئاسة.

العفو الرئاسي عن المحبوسين على ذمة قضايا

وأكد أن ما يجري إصداره من قرارات بشأن العفو الرئاسي عن المحبوسين على ذمة قضايا لا يعود الفضل فيه للجنة وحدها، لكن يشاركها فيه منظومة متكاملة من جميع الجهات داخل الدولة، فيما تلعب اللجنة دور الوسيط بين القوى السياسية والأهالي ومؤسسة الرئاسة.

وأشار إلى أن ما تقوم به اللجنة هو انعكاس لما دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل بأن تكون الجمهورية الجديدة عبارة عن وطن يتسع للجميع بالفعل قبل القول.

وتابع: «كل القوى السياسية المعارضة تواجدت بالأمس في المؤتمر الاقتصادي، وده كان أحدى وعود الرئيس السيسي من قبل، وده بيخلينا طمعانين أكثر ونلتمس المزيد والأكثر من قوائم العفو الرئاسي، والأمر مستمر لحين إخلاء سبيل أخر واحد لم تلوث يديه بالدماء، وبنقدم رسالة طمئنه للشعب المصري».