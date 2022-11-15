بنك ناصر الاجتماعي يطرح شهادة ادخارية بعائد 13% سنويا

قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إنّه انطلاقا من الدور الرائد للبنك لتعزيز الشمول المالي، وتماشيا مع توجيهات البنك المركزي، بحصول فئات المجتمع كافة على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، علاوة على تعزيز الوعي بالخدمات المالية والمصرفية لدى شرائح المجتمع، قرر البنك إصدار شهادة ادخارية جديدة لأول مرة مدتها سنتين بعائد 13% سنويا، وإصدار شهادة جديدة لمدة عام بعائد سنوي 12%.

رفع عائد الشهادة الادخارية 3 سنوات

وكان بنك ناصر الاجتماعي، قرر أمس رفع عائد الشهادة الادخارية 3 سنوات ذات العائد السنوي 15% لتصبح 17.25% والشهادة ذات دورية الصرف ربع سنوي لتصبح 16.25%، إضافة إلى رفع الشهادة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% بدلًا من 14%.

وأوضح البنك، في بيان عنه، أنّ رفع عائد الشهادة الادخارية، يأتي في ضوء سياسات بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة البنك، بتحقيق التكامل في خدماته والوصول إلى الاستدامة المصرفية والمنافسة في السوق المصرفية، وطرح نماذج جاذبة للادخار، وطرح خدماته ومنتجاته المصرفية بمميزات تنافسية، حيث يسعى البنك دائما لأن يصبح بنك الادخار الأول وبنك كل المصريين.

شروط الحصول على الشهادة

وأوضح عشماوي، أنّه يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها، مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، كما يمكن استردادها بعد 6 أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن التقدم للشهادة بشروط بسيطة، تشمل البطاقة الشخصية والرقم التأميني، وحال وجود أي استفسار عن الشهادات يتم الاتصال خدمة مركز الاتصال call center على الرقم المختصر 16868 المتاح 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.