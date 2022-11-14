بنك ناصر يرفع عائد شهادة «رد الجميل» لكبار السن إلى 17.5%

أعلن محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، استمرار تقديم عائد مرتفع لشهادة «رد الجميل»، المخصصة لكبار السن «فوق 60 عامًا»، ​في ضوء توجيهات وزير التضامن الاجتماعي بالاهتمام بفئات المجتمع المختلفة وخاصة كبار السن بهدف تنفيذ سياسة الشمول المالي وتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي وتوفير حياة كريمة.

رفع عائد شهادة رد الجميل 3 سنوات ليصبح 17.5% سنويا

وأوضح عشماوي أن بنك ناصر الاجتماعي يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته، وذلك بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030، لذلك تقرر رفع عائد شهادة رد الجميل 3 سنوات ليصبح 17.5% سنويا بدلا من 15.25% ورفع العائد الشهري إلى 16.25 % بالإضافة إلى طرحها لمدة سنة واحدة بعائد 12.25% سنويا أو 11.75% شهريا وذلك حرصا من البنك على منحهم أعلى عائد بالسوق المصرفية.

رفع عائد شهادة «ايد واحدة» ليصبح 12.25% سنوياً

وأفاد عشماوي أنه في إطار استمرار دعم البنك المنظومة الصحية وجهود الأطباء والكوادر الطبية والصيادلة واستمراراً لنجاح شهادة «ايد واحدة»، تقرر أيضاً الاستمرار في تقديم الشهادة ورفع العائد ليصبح 12.25% سنويا كرسالة شكر وعرفان على ما يبذلونه من جهود مؤكدا ان قيمة الشهادات سواء «رد الجميل أو إيد واحدة»، تبدأ من 1000جنيه ومضاعفتها بحد أقصى 2 مليون جنيه ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها، ويمكن شراء الشهادة بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصية والرقم التأميني.