بنك ناصر: 10 سيارات مجهزة لتنقلات ضيوف قمة المناخ من ذوي الهمم

شارك بنك ناصر الاجتماعي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة «عطاء»، في فعاليات مؤتمر المناخ «cop 27» في مدينة السلام شرم الشيخ، بحضور ومشاركة رسمية من 197 دولة، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

وأوضح البنك في بيان صادر عنه منذ قليل، أنه جرى توفير 10 سيارات مجهزة بهدف استعمالها في تحركات وانتقالات ضيوف مصر خلال المؤتمر من ذوي الاعاقة ، مشيرا إلى أن السيارات مجهزة ومخصصة لنقل واستيعاب الكراسي المتحركة وتم تخصيص الخط الساخن 17092 للحجز ومزيد من المعلومات .

توفير الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولية وطنية

وأكد عشماوي أن مؤتمر المناخ يعد مؤتمراّ شمولياً للتنفيذ واتخاذ الإجراءات على أرض الواقع، فكل أطياف المجتمع ستشارك فى المؤتمر وكل الوزارات، وسيكون هناك جلسات مختلفة تشمل كافة المجالات ويعتبر توفير الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة في سبيل توفير وتذليل كل الصعاب امامهم وإدماجهم والمساهمه في انخراطهم في المجتمع وتذليل جميع العراقيل التي تعترضهم ليكونوا قادرين على المشاركة الفعالة في كافة الاحداث .

تقديم برامج ومبادرات تحقق أهداف الشمول المالي

وأشار عشماوي أنه علي مدار 50عاما من الريادة استطاع بنك ناصر الاجتماعي ان يقدم خدماته الاجتماعية بأعلي درجات التطور بمميزات لا نظير لها لخدمة كافة فئات المجتمع وخاصة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي تقديم برامج ومبادرات تحقق أهداف الشمول المالي والتنمية المستدامة مثل تمويل مشروع إنارة لتمويل اصحاب الآبار في الوادي الجديد لتمويل بطاريات الطاقة الشمسية لتحل محل الوسائل التقليدية المضرة بالبيئة بالاضافة الي تمويل مشروعات إعادة تدوير مخلفات النخيل لانتاج مستحضرات التجميل والصابون والبن .

«صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة»

والجدير بالذكر انه فى إطار جهود الدولة المستمرة لضمان حقوق ذوى الإعاقة قام بنك ناصر الاجتماعي بتأسيس صندوق استثمارى خيرى يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة» ،بالتعاون مع صندوق " تحيا مصر" ووزارة الاوقاف وبنك قناة السويس وهو أولصندوق استثمار خيرى يؤسس فى مصر، يعمل وفقاً لتشريعات سوق المال وتحت رقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعد آليه مبتكرة تنظمها تشريعات سوق رأس المال، لتكتتب في وثائقة الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وبدأ الصندوق فى ممارسة نشاطة في يناير 2020ويقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن أمواله على الإنفاق على الأغراض الإجتماعية أو الخيرية لتمويل برامج ومبادرات تقوم بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو جهات حكومية، لدعم كل ما يخص ذوي الإعاقة.