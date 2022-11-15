غدا.. انطلاق منتدى الحوار المجتمعي «نتشاور» في الإسماعيلية

قال النائب أحمد عثمان عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية بمحافظة الإسماعيلية إنه سيتم إطلاق منتدى الحوار المجتمعي «نتشاور»، غداً بحضور نواب الإسماعيلية وعدد من المسؤولين والتنفيذيين.

وأضاف عثمان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن المنتدى يشهد حضور النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، وعدد من رموز العمل العام والسياسي بمحافظة الاسماعيلية، تحت شعار «نتشاور»، في تمام 7 مساء بمكتبة مصر العامة.

عثمان: نستهدف خلق حوار مع المواطنين

وقال النائب أحمد عثمان، إن الهدف من الجلسات، خلق دائرة نقاش حوارية للاستماع لمشاكل المواطنين بالتواصل المباشر مع النواب والعمل على حل المشاكل.

وتابع أنه سيتم الحديث عن الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة والمواطنين وعرض خطة الدولة في كيفية حلها وعرض كيفية التعاون في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية للنهوض بالمحافظة، مشيرا إلى توجيه دعوة عامة لجميع طوائف المجتمع الإسماعيلي.

وقال إن الحوار له دلالة سياسية أخرى تنعكس على البناء الديمقراطي الذي تسير الدولة في طريقه حاليا؛ وتفعيل دور الأحزاب السياسية داخل المجتمع؛ بما يستهدف في النهاية توحيد الرؤى والخروج بنتائج تساهم في تقديم حلول للقضايا المختلفة سواء على المستوى المحلي أو العالمي.