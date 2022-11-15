كيف نتجنب الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي؟.. استشاري أطفال يجيب

أجرت وزارة الصحة المصرية، ممثلة فى قطاع الطب الوقائى مسحة على عدد من الأطفال، تبين إصابة 73% منهم بالفيروس التنفسيى الخلوى، ما جعلها تحذر من انتشار الفيروسات التنفسية خاصة بين الأطفال في أوقات تغير الفصول، مما سبب قلقًا بين أولياء الأمور، خاصة أن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي متشابهة مع أعراض نزلات البرد، كما أن مناعة الأطفال أضعف نسبيًا من غيرهم ، وتأثرهم بالأجواء الجوية المحيطة.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

وأوضح الدكتور فؤاد أحمد علي الشكيوي، طبيب الأطفال وحديثى الولادة واستشارى التغذية العلاجية للأطفال، أعراض الفيروس المخلوي التنفسي، وطرق علاجه وكيفية التعامل معه، مؤكدا أنه فيروس يصيب الجهاز التنفسيى ولديه قدرة سريعة على الانتشار، مشيرًا إلى أعراضه وهي الكحة والبلغم وفقدان الشهية وارتفاع درجات الحرارة .

نصائح لتجنب الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

ووجه «الشكيوي» عدة نصائح إلى الأمهات، للالتزام بها لتجنب الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي وهي:

- غسيل الأيدى باستمرار ومتابعة النظافة الشخصية للأطفال.

- تنظيف الأسطح جيدًا.

- تجنب تقبيل الأطفال.

- تجنب مصدر عدوى الفيروس المخلوي التنفسي، وعدم الاقتراب من الأطفال المصابين مثل الأشخاص المصابين به.

- استخدام الكمامة الطبية لتجنب الرزاز من الوصول إلى الأطفال.

- تناول الأطعمة والسوائل الغنية بالفيتامينات خاصة فيتامين سى.

- تناول السوائل بكثرة خاصة المياه.

- التهوية الجيدة بأماكن تواجد الأطفال.

علاج الفيروس المخلوي التنفسي

وحول طرق علاج الفيروس المخلوي التنفسي، أكد طبيب الأطفال أنه يتم استخدام برتوكول علاج الإنفلونزا الموسمية مع الحالات المصابة بالفيروس المخلوي التنفسي.