وزير التعليم: لا صحة لتعليق الدراسة بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد يسير بصورة منتظمة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية دون أي مشكلات، مشيراً إلى أن الوزارة تسعي إلى تقديم محتوى تعليمي متميز للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، نافياً تعليق الدراسة في المدارس بسبب الفيروس المخلوي التنفسي.

تعليق الدراسة في المدارس بسبب الفيروس المخلوي التنفسي غير صحيح

وقال «حجازي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن تعليق الدراسة خلال العام الدراسي الجديد بسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي غير صحيح على الإطلاق، وأن الدراسة منتظمة في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى الوزارة شددت على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بتشديد كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس، موضحاً أن استمرار الدراسة سيعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب.

العام الدراسي الجديد يسير دون مشكلات

وأوضح وزير التعليم، أن العام الدراسي الجديد يسير دون أي مشكلات داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الدراسة، موضحاً أن الوزارة شددت على تنفيذ كافة الإجراءات لمواجهة أي فيروسات منتشرة مثل كورونا والفيروس المخلوي التنفسي، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

أولياء الأمور يطالبون بتعليق الدراسة بسبب الفيروس المخلوي التنفسي

فيما طالب العديد من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعليق الدراسة أو تقسيم حضور الطلاب خلال العام الدراسي الجديد بسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي وفيروس كورونا، مؤكدين أن العديد من أبنائهم تعرضوا للإصابة بالفيروس.