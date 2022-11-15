عوض تاج الدين: الفيروس المخلوي التنفسي ينتشر سنويا وليس التهابا رئويا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الفيروس المخلوي التنفسي ليس جديدا، وينتشر سنويا في فترة تغير الفصول، ومع بداية الشتاء، مطالبا المواطنين بعدم القلق أو الخوف.

256 نوعا من الإنفلونزا

وأشار تاج الدين في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه مصطفى كفافي وبسنت الحسيني على «الفضائية المصرية» والقناة الأولى، إلى وجود مجموعات كبيرة من الفيروسات التنفسية، وتتشابه أعراضها مع الإنفلونزا.

وأشار إلى أن أنواع الإنفلونزا كثيرة، وتصل إلى 256 نوعا، لكن أشهرها إنفلونزا «أ» و«ب» و«ج» و«د»، موضحا أن «أ» هو الأكثر خطورة بين جميع الأنواع.

وأوضح أن أكثر الأعراض انتشارًا للفيروس المخلوي التنفسي هو تكسير الجسم والاحتقان الشديد وارتفاع الحرارة، ما يثير قلق المواطنين، بسبب تشابه الأعراض مع كورونا، مضيفا أن «الفيروس ليس التهابا رئويا، فبعد إجراء المسوح ثبت تواجد هذا النوع بنسبة 73%».

الفرق بين الفيروس المخلوي التنفسي والإلتهاب الرئوي

وعن الفرق بين أعراض الفيروس المخلوي التنفسي والالتهاب الرئوي، قال تاج الدين، أن الأول يصيب الجهاز التنفسي العلوي، ويمكن أن يصاب المريض بالكحة نتيجة انتقال إفرازات الأنف إلى الحلق، بينما المقصود بالإلتهاب الرئوي هو التهاب نسيج الرئة نفسه، أي ما تحت الحنجرة في الجهاز التنفسي العلوي.