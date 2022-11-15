تنفيذ 17 ألف مشروع ضمن مبادرة «مشروعك» بـ2 مليار جنيه في الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى أهمية برنامج «مشروعك» في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

تنفيذ 17 ألفا و840 مشروعا

وأشار محافظ الشرقية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى تنفيذ 17 ألفا و840 مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، بتكلفة 2 مليار و940 مليونا و149 ألف جنيه، لتوفر 53 ألفا و167 فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

من جانبه، أوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها هي: «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا».

مركز ديرب في المركز الأول لإنشاء المشروعات

وأضاف مدير مشروعك، أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى 2511 مشروعا بقيمة 356 مليونا و611 ألفا و25 جنيها، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 782 مشروعا بقيمة 320 مليونا و830 ألفا و250 جنيها، ويليه في المركز الثالث مركز أولاد صقر بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي 1300مشروع بقيمة 307 ملايين و232 ألفا و900 جنيه.