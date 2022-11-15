وزير المالية يتفقد معرض سك العملة في المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، جولة ميدانية بمعرض «سك العملة» بالمنطقة الخضراء بشرم الشيخ، الذي أبدى «رواد المناخ» انبهارهم بمعروضاته؛ باعتبارها «ذاكرة مصر»، موضحًا أننا حريصون على الإسهام في بناء الوعي الوطني من خلال توثيق إنجازات «الجمهورية الجديدة» التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعديد من المشروعات القومية الكبرى؛ لتُشكل تجربة مصرية خالصة في تحويل التحديات إلى فرص للاستثمار والعمل، وإعادة بناء الدولة الحديثة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف روافدها، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

معيط: توثيق إنجازات «الجمهورية الجديدة» لبناء الوعي الوطني

أكد الوزير، أن سك أهم الأحداث والشخصيات التاريخية على العملات التذكارية والمتداولة وعرضها في معرض مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» بالمنطقة الخضراء على هامش قمة المناخ التي حظيت بحضور قادة العالم ورؤساء الحكومات وكبار المسئولين والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية، وسط تغطية إعلامية عالمية ضخمة، يُسهم في الترويج السياحي لمصر، موضحًا أن نجاحنا في التنظيم الاحترافي لمؤتمر المناخ يُعد امتدادًا لتراثنا الحضاري العظيم الزاخر بمنجزات ضخمة أثرت الحضارة الإنسانية على مدار التاريخ.

استعرض الوزير، جميع المقتنيات المعروضة في جناح «سك العملة» بالمنطقة الخضراء، مُبديًا إعجابه بالأداء الاحترافي في تصميم الرسومات وجودة «سكها» على العملات التذكارية والمتداولة، التي تعكس مهارة المبدعين المصريين وقدرتهم على تجسيد تاريخنا الحديث ومشروعات «الجمهورية الجديدة» في أبهى صورة بأنامل من ذهب.

الإسهام في الترويج السياحي لمصر.. بالعملات التذكارية والمتداولة

قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، إنه تم انتقاء أفضل إنتاجنا الإبداعي لطرحها أمام ضيوف مصر في قمة المناخ، ومنها: العملة التذكارية الجديدة لقمة المناخ، حيث يحمل ظهرها شكل المئة جنيه ومن الأمام «لوجو قمة المناخ»، واسم المؤتمر باللغتين العربية والإنجليزية، وعملات تذكارية لنقل المومياوات، وترميم طريق الكباش، و6 ميداليات تضم أشهر مقتنيات «توت عنخ آمون»، ومجموعة «كنوز مصر الفرعونية القديمة»، و١١ ميدالية أخرى لحقب الأسرة العلوية التي أسسها محمد علي باشا، ومجموعة «القاهرة التاريخية» الصادرة بمناسبة مرور ١٠٥٠ عامًا على إنشاء القاهرة التاريخية، وتضم ٦ ميداليات عليها أشهر المعالم التاريخية بالقاهرة، إضافة إلى ميداليات تذكارية للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والرئيس الراحل محمد أنور السادات.

أضاف أننا مستمرون في توثيق الأعمال الفنية الإبداعية التي تبرز الدور الريادي والحضاري لمصر، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الفضة، فئة المائة جنيه، بمناسبة ذكرى مرور ٢٠٠ عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات، ومرور ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرة «توت عنخ آمون» بوادي الملوك بالأقصر، تخليدًا لهذين الحدثين اللذين يعكسان عظمة تاريخ مصر الذي يمتد لآلاف السنين.