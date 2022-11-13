الخبير السياحي وليد البطوطي: تكامل المنطقة الخضراء بقمة المناخ أبهر العالم

قال وليد البطوطي الخبير السياحي، إن مصر قدمت نموذجا للنظام الجديد الخاص بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن تكامل نموذج المنطقة الخضراء بقمة المناخ أبهر العالم بأكمله، وذلك يدلل على قدرتنا في تنفيذه بالمستقبل القريب في ربوع البلاد، موضحًا أن الأمم المتحددة تكفلت بكل المصاريف والتكاليف الخاصة بالمؤتمر في مدينة شرم الشيخ.

مصر مستفيدة من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

وأضاف «البطوطي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر مستفيدة من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، على كل المستويات، خاصة قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن كل الزوار على هامش زياتهم لمصر يتفقدون الأماكن المتنوعة في مصر، سواء الأهرامات أو متحف الحضارة أو الأقصر وأسوان، وغيرها.

مصر نجحت في استضافة قمة المناخ وأبهرت العالم

وتابع بأن زوجات كل الرؤساء ضيوف المؤتمر، وأعضاء الوفود، زاروا معالم القاهرة أو سافروا إلى مدينتي الأقصر وأسوان، مؤكدًا نجاح مصر في استضافة قمة المناخ وإبهارها للعالم بالتنظيم.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن مدينة شرم الشيخ تعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، متابعًا بأن نموذجي المنطقتين الخضراء والزرقاء، سيظل متواجدا حتى بعد انتهاء مؤتمر قمة المناخ، للاستفادة والاستمتاع به.